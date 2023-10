Conte: “Roma e Napoli due piazze che vorrei vivere per la passione che hanno. Mi auguro ci sia la possibilità ma non prenderei una squadra in corsa”

Negli ultimi giorni Antonio Conte è stato accostato insistentemente alla panchina del Napoli ma poi lo stesso allenatore, ora libero dopo la separazione dal Tottenham, ha chiuso all’ipotesi. In un’intervista al programma‘Belve’, l’ex Ct della Nazionale ha risposto così alla domanda su un futuro a Napoli o Roma, altra squadra a cui è stato accostato in passato: “Sicuramente Napoli e Roma sono due piazze che vorrei vivere – risponde Conte –, per la passione che ti trasferiscono. Mi auguro che un domani ci sia la possibilità di fare quest’esperienza. Ma non prenderei una squadra in corsa perché sono situazioni create prima”. L’intervista andrà in onda domani sera su Rai2.