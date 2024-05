Roma-Bayer Leverkusen, Xabi Alonso: “Intelligenti e maturi. Al ritorno non ci chiuderemo in difesa”

Il Bayer Leverkusen batte 0-2 la Roma allo stadio Olimpico grazie ai gol di Wirtz e Andrich, portandosi in netto vantaggio in vista della sfida di ritorno delle semifinali di Europa League. A fine partita il tecnico dei tedeschi Xabi Alonso ha parlato ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole.

POST PARTITA

XABI ALONSO A SKY SPORT

Che partita è stata?

“Partita seria e attenta, siamo stati intelligenti e maturi. Loro hanno avuto le loro occasioni, il vantaggio ci ha dato più sicurezza per fare le nostre cose in fase di possesso e non possesso. Abbiamo trovato bene l’uomo libero, davanti abbiamo giocatori veloci. Nel secondo tempo non abbiamo concesso nulla, sapevamo che se fossimo stati attenti e solidi avremmo poi avuto le nostre occasioni, la squadra ha trovato il giusto compromesso. Lo 0-2 è un buon risultato, torniamo a casa contenti ma cauti”.

47 partite senza sconfitte, come si spiega?

“Quello che stiamo facendo è eccezionale. Abbiamo giocatori di qualità e con un livello di concentrazione molto alto, la cosa più difficile è essere costanti. Non vogliamo fermarci e continuare così fino alla fine della stagione”.

Ti capita di sognare il triplete…

“Siamo vicini”.

XABI ALONSO IN CONFERENZA STAMPA

“Abbiamo combattuto tanto, fatto una grande prestazione, molta disciplina, forza, velocità. Per noi tutto ciò significa tanto ma abbiamo ancora tanto da fare”.

Andrich aveva detto che sarebbe stato meglio non giocare a Roma.

“Abbiamo detto che c’è sempre una seconda chance, avremo un bel ricordo. Ha giocato sicuramente un ruolo importante per la squadra, con aggressività, competitività, è stata una grande prestazione”.

È più arrabbiato per non aver segnato di più o più sollevato perché la Roma si è divorata tanti gol?

“Avevamo possibilità di fare il terzo gol, abbiamo giocato dal primo minuto in modo aggressivo, con una difesa compatta e i contropiede. Abbiamo fatto un gioco d’attacco importante, ma non abbiamo utilizzato le occasioni che avevamo. Siamo comunque soddisfatti”.

La tifoseria ha festeggiato con voi a fine partita.

“È stato giusto, penso che fosse il minimo per loro. Speriamo di poter festeggiare insieme la prossima settimana”.

XABI ALONSO A RAI SPORT

Quanto è vicina la finale?

“Abbiamo fatto un’ottima partita, ma è solo una parte di un qualcosa di grande. La Roma è una squadra importante, servirà maggiore concentrazione. La Roma potrà fare una grande rimonta nella gara di ritorno”.

Qual è la sua analisi del match?

“Abbiamo fatto una gara molto intelligente ed ordinata. Abbiamo occupato bene gli spazi, ma la Roma è una squadra che ci potrà far preoccupare nella seconda parte”.

Cosa ti aspetti nella gara di ritorno?

“Faremo comunque una partita aggressiva con pressing alto, non ci chiuderemo in difesa”.

PREPARTITA

XABI ALONSO A SKY SPORT

Un anno dopo di nuovo qui ma ora come campioni. Cos’è cambiato?

“È tutta la stagione che stiamo facendo, l’idea di gioco e la condizione, l’idea di entrare in campo. Siamo qui come l’anno scorso con la stessa determinazione in un ambiente fantastico. È una semifinale, è una serata speciale”.

Una formazione a sorpresa: Frimpong alto e Adli davanti. Perché?

“Abbiamo tante opzioni, non c’è nessun infortunato fortunatamente e sono tutti disponibili. Abbiamo scelto questo 11 per questa partita, sperando vada bene”.

Lei parla spesso di identità di gioco. Qual è?

“Giocare il gioco più completo possibile. Questa sera ci saranno fasi in cui dovremo difendere bene e altre in cui dovremo essere più propositivi. Difendere con sacrificio e giocare come stiamo facendo”.

De Rossi ha detto che lei è uno dei migliori. Che emozione prova ad incontrarlo di nuovo?

“Sarà un piacere, è un allenatore della mia generazione. Da poco occupo questo ruolo, ma ci sono altri allenatori che hanno molta più esperienza di me e c’è solo da imparare”.