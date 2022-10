Georginio Wijnaldum è tornato a Trigoria, secondo quanto fa sapere su Twitter il giornalista de “Il Tempo” Filippo Biafora. Il centrocampista, ai box per la frattura della tibia destra subita in allenamento, ha trascorso in Olanda il primo periodo post infortunio e ieri ha tolto il gesso. Ora inizierà a Trigoria una nuova fase di riabilitazione.

