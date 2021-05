Trigoria: Dzeko e Pellegrini a colloquio coi tifosi fuori dal centro sportivo. Lo striscione: “Voi romanisti su contratto e di passaggio”

La vittoria per 3-2 di ieri sera non ha fatto dimenticare il 6-2 subìto all’andata in casa del Manchester. Questa mattina, alcuni tifosi della Roma si sono recati a Trigoria per manifestare la loro delusione nei confronti dei giocatori con uno striscione eloquente: “Noi a prescindere e ad oltranza romanisti sempre, voi su contratto e di passaggio…Non dimenticatelo mai!!!”.

La presenza dei tifosi, circa 200 tra i gruppi più rappresentativi della Curva Sud, ha chiesto un chiarimento poi soddisfatto dall’uscita di una rappresentanza di giocatori, con Dzeko e Pellegrini in testa. Nel confronto, durato circa un quarto d’ora, è stato chiesto di concludere degnamente la stagione, in particolar modo in vista del derby, considerato lo 0-3 subìto all’andata. Tiago Pinto ha assistito senza prender parte.

Un lungo applauso si è sparso al termine del chiarimento, sintomo dell’esito positivo del confronto tra i due giocatori e i tifosi presenti.

Fonte: Ansa