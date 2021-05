Roma-Lazio, DZEKO: “Vinto per i tifosi e per il mister. Mourinho miglior scelta possibile”

Al termine del derby vinto per 2-0, Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di DAZN: “Sappiamo di non aver giocato la miglior stagione possibile, ma il derby è sempre il derby. Dovevamo vincerlo”.

Gli scontri diretti?

“Non mi piace guardare indietro, ma non siamo soddisfatti. Il derby era la partita da vincere, abbiamo giocato da grande squadra”.

L’arrivo di Mourinho e l’addio di Fonseca?

“Il mister ci ha chiesto di regalargli la vittoria per l’ultima partita in casa. Abbiamo vinto per lui e per i tifosi. Mourinho ha già portato entusiasmo. Roma è una piazza difficile, lui è la miglior scelta possibile”.

Il tuo futuro?

“Non ci ho pensato durante la partita e non ci penso ora, preferisco il futuro. Siamo contenti così”.

E José Mourinho, futuro allenatore della Roma, a distanza ha espresso la sua gioia per la vittoria nel derby della sua prossima squadra. “Complimenti alla squadra e a mister Fonseca. Grande vittoria” – ha scritto lo stesso Mourinho come commento ad una foto di esultanza su Instagram.