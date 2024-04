Napoli-Roma, DE ROSSI: “Non la nostra miglior versione. La stanchezza non è un alibi. Smalling e Lukaku possono recuperare per giovedì”

Le parole di Daniele De Rossi al termine del 2-2 tra Napoli e Roma:

“Abbiamo pareggiato, non è da buttare qui a Napoli ma non è quello che volevamo. Sono forti, li becchiamo in un periodo in cui non abbiamo tanta lucidità. Ci sta che siano pericolosi, a volte puoi rubargli la palla ma noi l’abbiamo persa spesso. Loro hanno giocato meglio, nel secondo tempo abbiamo reagito ma bisogna fare meglio”.

Stanchezza fisica e nervosa?

“Questa squadra è stata costruita senza molti palleggiatori, non può giocare sempre Paredes. La stanchezza a fine campionato ce l’hanno un po’ tutti. Ci mancano però tante partite, non possiamo pensare di essere stanchi, altrimenti faremo brutte figure”.

L’assist a Ndicka…vi serve uno come lui?

“Ha marcato tutta la partita un attaccante da 100-150 milioni. Già lo aveva fatto in Coppa d’Africa. Sono contento che ha segnato Tammy. Abbiamo recuperato due ragazzi con due infortuni sofferenti. Ci servono tutti, speriamo di recuperare Smalling e Lukaku per giovedì. Pensiamo ce la facciano, domani e dopodomani lo capiremo con allenamenti più pesanti”.

Mancini spento dal punto di vista fisico. Era prevedibile un calo così?

“Noi abbiamo tenuto il pallone quanto il Napoli, il fatto è cosa facciamo con il pallone. A volte può essere usato per disinnescare le qualità loro. Mancini ha fatto una partita come gli altri, non eccezionale, non è stata la nostra miglior versione. Anche lui aveva un cliente scomodissimo e non è facile giocare ogni 3 giorni, per uno come lui che gioca sempre anche in condizioni non perfette”.

Renato Sanches, che sensazioni hai avuto?

“Ci può dare una mano. Ha qualità e palleggio, è entrato in un momento difficile. Sul rigore è stato un po’ sfortunato. Non ha mai giocato 90 minuti, non avrebbe tanti minuti da darci. E’ importantissimo, si sta allenando con intensità, faremo affidamento anche su di lui”

Fonte: Sky Sport