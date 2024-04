NAPOLI-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Ndicka titolare, Kristensen a destra. Davanti Azmoun

Dopo appena tre giorni dalla vittoria in extremis nel recupero della sfida contro l’Udinese, la Roma torna in campo ed è ospite del Napolinel match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A. I giallorossi si trovano al quinto posto in classifica con 58 punti, a -4 dal Bologna quarto e a +3 dalla Lazio sesta (che ha una partita in più), mentre i partenopei stanno vivendo una stagione complicata e sono solamente in ottava posizione a quota 49. Nonostante i tanti impegni ravvicinati e l’andata della semifinale di Europa League in programma giovedì, De Rossi ritrova Ndicka al fianco di Mancini in difesa, sulle fasce si affida a Kristensen e Spinazzola. In mezzo al campo Bove sostituisce Paredes, squalificato, e completa il reparto con Pellegrini e Cristante. Davanti Dybala ed El Shaarawy supportano Azmoun, preferito ad Abraham per sostituire l’infortunato Lukaku.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

A disp.: Idasiak, Contini, Mario Rui, Mazzocchi, Natan, Ostigard, Traoré, Dendoncker, Lindstrom, Ngonge, Simeone, Raspadori.

All.: Calzona.

ROMA: Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy.

A disp.: Rui Patricio, Boer, Huijsen, Abraham, Celik, Renato Sanches, Aouar, Baldanzi, Zalewski, Pagano, Joao Costa, Angelino.

All.: De Rossi.

Arbitro: Sozza. Assistenti: Bercigli – Scatragli. IV Uomo: Colombo. VAR: Abisso. AVAR: Irrati.