Pellegrini, lesione di primo grado al flessore della gamba sinistra: 15 giorni di stop

Anche ad una giornata dal termine del campionato, continua il calvario infortuni per la Roma. Questa volta tocca a Lorenzo Pellegrini, il capitano giallorosso si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al flessore della gamba sinistra. Per lui uno stop di 15 giorni, che gli farà saltare l’ultima di Serie A contro lo Spezia e la prima amichevole dell’ Italia (vs San Marino) in Sardegna. Sarà presente al raduno azzurro per proseguire terapie.

