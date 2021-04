Roma-Atalanta, FONSECA: «Troppi errori ma segnali positivi, abbiamo rischiato e lottato»

Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con l’Atalanta:

FONSECA A DAZN

Ha fatto di tutto per migliorare la Roma ma manca qualcosa, non basta.

Difficile da spiegare come ho sempre detto, è sempre difficile giocare contro queste squadre. Abbiamo sbagliato nei momenti decisivi, oggi abbiamo fatto una buona partita ma abbiamo trovato di fronte una grande squadra.

Lasciate troppe occasioni all’Atalanta, più preoccupato per questo o contento per la reazione?

L’Atalanta ha vinto in 10 le ultime partite, abbiamo deciso di rischiare e fare pressing alto, non lasciando loro la costruzione. Poi abbiamo rischiato di più, loro hanno avuto occasioni in contropiede. E’ stata sbagliata la reazione quando perdevamo palla e le marcature preventive. Meglio il secondo tempo, ma la squadra ha dimostrato personalità.

La posizione ibrida di Cristante ha avuto i suoi effetti.

Si, la verità è che su tutti i contropiedi concessi abbiamo sbagliato ma Cristante ha fatto una grande partita. Ma il discorso delle marcature preventive riguarda anche chi gioca in attacco.

A Torino tanti errori di rifinitura, non si può dare una possibilità alla coppia Dzeko-Mayoral?

Abbiamo già provato e non abbiamo avuto risultati. Non dal 1′ ma la squadra non è pronta a giocare con 2 attaccanti, ci abbiamo provato e onestamente non mi è piaciuto.

A cosa si riferisce quando parla di squadra non pronta a giocare con 2 punte.

Devono cambiare anche le intenzioni della squadra, cambiano anche i giocatori che giocano dietro e così l’identità della squadra. difficile cambiare in questo momento visto che si gioca ogni 3 giorni.

Il pressing avversario?

Merito dell’Atalanta, non ho mai visto i loro avversari fare gioco, è difficile opporsi alla loro pressione. Ci abbiamo provato, ma oggi il merito è stato anche loro.

C’è stato un miglioramento sul possesso palla in vista del Man Utd?

E’ una nostra preoccupazione sulla quale abbiamo lavorato, non so bene i numeri, nel primo tempo forse abbiamo avuto più possesso e non è facile contro l’Atalanta.

FONSECA A SKY SPORT

Soddisfatto dalla capacità della squadra di venire fuori nel finale con personalità?

Non sono soddisfatto del risultato perché non abbiamo vinto, ma della prestazione. Abbiamo provato a fare pressione alta contro una squadra fortissima. Abbiamo sbagliato il contropiede che abbiamo lasciato all’Atalanta nel primo tempo. Ma penso che abbiamo fatto una partita con personalità contro una squadra con cui non è facile giocare.

Le occasioni dell’Atalanta?

Soprattutto in contropiede penso che abbiamo sbagliato nella marcatura preventiva. Ho sentito sempre che era importante per la squadra non lasciare giocare. Abbiamo fatto una partita di rischio, l’abbiamo preparata così ma la squadra ha lottato molto.

La squadra può salire ancora di più per trovare le forze in vista del Manchester?

La partita mi ha dato segnali positivi. Non è facile affrontare l’Atalanta e la squadra ha mostrato personalità. Adesso c’è il Cagliari, penso che possiamo recuperare giocatori infortunati e vogliamo arrivare bene alla partita con il Manchester United.

E’ giusto prendere come riferimento la partita d’andata del Milan contro il Manchester?

Il Milan ha fatto due buone partite, principalmente a casa. Ho visto quasi tutte le partite del Manchester, dopo la partita col Cagliari inizio a prepararla nel miglior modo. Ho visto tutte le squadre che hanno giocato contro il Manchester e lo hanno affrontato in diverso modo, dobbiamo studiare la migliore forma.

FONSECA A ROMA TV

Che partita è stata?

Abbiamo preparato una partita di rischio a pressare alto l’Atalanta. Non gli abbiamo lasciato la costruzione ma il problema è stato il contropiede nel primo tempo. Penso che la squadra però ha dimostrato sempre personalità, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio e poi dopo l’espulsione abbiamo avuto più occasioni per fare gol.

La palla su Dzeko ha messo molto in difficoltà l’Atalanta

Era importante arrivare nella zona di Edin più velocemente quando sono rimasti in 10 e infatti abbiamo avuto tante occasioni per fare il 2-1.

Ora Cagliari e United, conta di recuperare qualche giocatore?

Sisi, i segnali sono tutti positivi. Vediamo questi giorni, ma penso che possiamo recuperare giocatori per la prossima settimana e anche per la partita con il Cagliari.