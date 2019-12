FIORENTINA-ROMA: le formazioni UFFICIALI. In difesa Smalling dall’inizio insieme a Florenzi. Perotti confermato a sinistra

Ultima partita dell’anno per la Roma, che chiude il suo 2019 in casa della Fiorentina. L’obiettivo dei giallorossi è quello di blindare il quarto posto e andare alla pausa col sorriso. Paulo Fonseca si affida ancora una volta ai suoi fedelissimi. In difesa ritrova Smalling e conferma Florenzi. Sulla trequarti verso una maglia da titolare Perotti, accanto a Pellegrini e Zaniolo. Davanti Dzeko.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Vlahovic.

A disp.: Terracciano, Cerofolini, Venuti, Ranieri, Ceccherini, Benassi, Cristoforo, Eysseric, Zurkowski, Ghezzal, Pedro, Sottil.

All.: Montella.

ROMA: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko

A disp.: Fuzato, Cardinali, Juan Jesus, Fazio, Cetin, Spinazzola, Mkhitaryan, Under, Kalinic, Antonucci.

All.: Fonseca.

Arbitro: Orsato. Assistenti: Tegoni – Del Giovane. IV uomo: Manganiello. VAR: Aureliano. AVAR: Schenone.