Spezia-Roma, le PAGELLE: Abraham trasforma l’incubo in sogno. Pellegrini e Veretout si divorano l’impossibile. Zalewski, che spunti!

(K.Karimi – A.Papi) – I voti e le pagelle di Spezia e Roma, al termine di un match infinito vinto 1-0 dai giallorossi:

-Spezia-

Provedel 8; Amien 4.5, Erlic 6.5, Nikolau 7, Reca 5.5; Sala s.v. (Maggiore 5.5), Kiwior 6.5, Bastoni 6.5 (Gyasi 5); Verde 6 (Salva 5.5), Nzola 6, Agudelo 5.5. All: Thiago Motta 5.5

-Roma-

RUI PATRICIO 6,5 – In una partita da spettatore, vista anche la piega presa, si guadagna la pagnotta con un bel riflesso sulla conclusione di Nzola.

MANCINI 5 – Siamo alle solite. Lo stop per squalifica non gli fa perdere il solito vizio da cartellino, beccandosi un ingenuo giallo a fine primo tempo, nel momento di maggior nervosismo per lo Spezia. Per fortuna Mourinho e Foti lo lasciano negli spogliatoi. Nervosismo ingiustificato.

SMALLING 6,5 – Solido e mai distratto, anche contro uno Nzola che spesso cambia fronte per girargli a largo. Sempre incisivo sulle palle alte.

KUMBULLA 6 – Non strappa applausi a scena aperta, ma gioca ancora una volta con decisione e concretezza. La crescita dell’albanese è costante, soprattutto in marcatura.

KARSDORP 5 – Pronti, via e potrebbe mandare già in porta 3 suoi compagni liberi, ma sbaglia completamente l’assist. Scende 15 volte sulla destra senza concludere un’azione degna di nota. Il primo cross lo azzecca praticamente nel finale.

CRISTANTE 6,5 – Non avendo una grossa pressione avversaria riesce a disimpegnarsi soprattutto dalla metà campo in avanti. Colpisce un palo clamoroso con una bella girata dal limite. Anche in fase di recupero palla si rende utile.

VERETOUT 5 – Non è periodo per il francese. Nel primo tempo ciabatta una conclusione in area di rigore, da comoda posizione, con il sinistro, mentre nella ripresa spara fuori con il destro, con un tiro a giro mal riuscito. In mezzo tanti altri errori.

ZALEWSKI 6,5 – Uno dei più pimpanti e con buona personalità. Punta sempre l’uomo con fortune alterne ma mostrando coraggio. Spesso gli manca l’ultimo acuto per diventare realmente pericoloso. Di certo si conferma utilizzabile a sinistra a tutta fascia dopo lo spezzone col Verona.

MKHITARYAN 6 – E’ l’unico in grado di alzare il livello tecnico in mediana assieme a Pellegrini, ma lo mostra solo nel primo tempo. L’impegno è encomiabile ma la benzina finisce troppo presto. Nella ripresa cala sensibilmente e si sente.

PELLEGRINI 6 – Difficile non promuovere la sua prestazione visto che la luce passa esclusivamente per i suoi piedi e del collega armeno. La punizione stile Juventus esce veramente di un soffio, mentre Provedel deve metterci del suo per negargli la gioia del gol. A suo carico ci sono almeno due occasioni in un cui il pallone andava solo spinto in rete.

ABRAHAM 5,5 – Il rigore è pesantissimo e regala tre punti, ma gli altri 98’ sono i peggiori da quando veste la maglia della Roma. Tanti, troppi errori per uno come lui che divora di testa e di piede almeno tre nitide chance di realizzare prima il gol vittoria. Freddissimo dal dischetto a parziale riscatto.

dal 46′ ZANIOLO 6 – Il suo voto è un mix tra la piena insufficienza per le troppe giocate blande nella zona calda, e l’incisività finale col rigore procurato in mischia. Clamorosa la doppia traversa colpita nella baraonda al 94′.

DAL 68′ EL SHAARAWY 6 – Si piazza a sinistra, prima in una strana posizione da mezzala offensiva, poi da esterno a tutto campo. Un paio di guizzi e un buon recupero su Nzola da segnalare.

dal 80′ SHOMURODOV 5 – Forse troppo poco per giudicare. Ma l’uzbeko entra ancora col piglio sbagliato: un pallone sanguinoso perso in difesa e pure il liscio sotto porta nella concitata azione del rigore lo dimostrano.

All. FOTI/SALZARULO – Buona statisticamente la prima per l’inedito duo sulla panchina giallorossa. Francamente poco da eccepire dal punto di vista della prestazione, molto di più sulla qualità delle giocate tecniche. Il modulo a 3 dietro con due trequartisti davanti ricorda molto quanto visto con Fonseca e la squadra tutto sommato riesce ad esprimersi abbastanza bene. Il problema del gol inizia a farsi largo tra le tante mancanze a Trigoria.