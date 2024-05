Roma-Bayer Leverkusen, SVILAR: “Nel calcio tutto può succedere, ci dobbiamo credere” (VIDEO)

Allo Stadio Olimpico passa il Bayer Leverkusen: la squadra di Xabi Alonso vince 2-0 il primo round delle semifinali di Europa League. Dopo la sconfitta il portiere giallorosso Mile Svilar ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

SVILAR A RAI SPORT

È stata una serata più dura di quello che avevate immaginato.

“Non era una serata come noi volevamo, il risultato non è buono ma nel calcio può succedere tutto. Ci dobbiamo credere per settimana prossima e andare la per vincere”.

Siete sembrati, soprattutto nella ripresa, un po’ troppo intimiditi e passivi.

“No, non penso che fosse questa la situazione. Abbiamo creato due o tre occasioni, a noi non è entrata e a loro si”.

È sembrata una squadra stanca, forse perché avete giocato tanto ultimamente.

“No. Penso che loro hanno giocato bene, noi abbiamo creato qualche occasione ma non è entrata. Siamo in un livello alto e si giocano tante partite. Hanno avuto un giorno in più di noi e anche questo può essere stato un vantaggio. Adesso però hanno vinto e dobbiamo andare la per vincere”.

Durante l’intervallo cosa vi ha detto De Rossi, di positivo e negativo?

“Non penso che il primo tempo sia stato tutto negativo, il mister ha detto che dobbiamo continuare, che non era tutto negativo e che non bisognava attaccare, attaccare perché c’erano ancora 45 minuti e il ritorno”.

SVILAR AI CANALI UFFICIALI DELLA ROMA

“Siamo dispiaciuti per il risultato, come ho detto il calcio è così a volte. Dobbiamo crederci e andare là per vincere settimana prossima”.

Partite che durano 180′, dove si possono colpire?

“Non lo so. Penso che hanno giocato una buona partita, ma noi non abbiamo giocato male. Abbiamo creato occasioni, siamo stati sfortunati per non segnare”.

Ci vuole forza mentale.

“Sì, però penso che questa squadra abbia una grande forza mentale. Dobbiamo crederci”.