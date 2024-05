Roma-Bayer Leverkusen, PELLEGRINI: “Abbiamo fatto la partita e sprecato tante occasioni, c’è rammarico”

Allo Stadio Olimpico passa il Bayer Leverkusen: la squadra di Xabi Alonso vince 2-0 il primo round delle semifinali di Europa League. Dopo la sconfitta il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

PELLEGRINI A SKY SPORT

È arrivato lo svantaggio quando sembrava che potevate controllare la partita…

“Il rammarico è che loro hanno fatto due gol e noi zero. Quelli che hanno fatto bene siamo stati noi oggi, abbiamo sprecato tante occasioni, anche dopo il secondo gol loro. Abbiamo giocato fino all’ultimo. Ora loro tornano a casa pensando di aver passato il turno, noi invece prepareremo la partita di domenica e poi il ritorno per cercare di metterli in difficoltà”.

Come si mettono in difficoltà?

“Rispetto ad oggi dobbiamo solo fare gol, non so quante occasioni abbiamo creato. Loro sono forti e hanno avuto occasioni, ma la partita l’abbiamo fatta noi. Loro ci schiacciavano bassi ma nonostante questo abbiamo avuto occasioni da gol. Dobbiamo essere più cinici giovedì prossimo. Se giochiamo come oggi e becchiamo la giornata giusta nulla è scontato”.