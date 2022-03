SPEZIA-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Zaniolo in panchina, Zalewski a sinistra. Pellegrini-Mkhitaryan alle spalle di Abraham

Dopo il 2-2 con il Verona, la Roma cerca la vittoria in casa dello Spezia. Senza Mourinho in panchina poiché squalificato e guidati dal duo Salzarulo-Foti,i giallorossi scendono in campo alle 18.05 al Picco nella 27a giornata di campionato. I giallorossi Roma ritrova Ibañez, Mkhitaryan, Shomurodov, El Shaarawy, Carles Perez e Zaniolo, che inizia il match dalla panchina, ma perde per infortunio Sergio Oliveira e Felix. Mourinho schiera Mancini, al rientro dopo la squalifica, Smalling e Kumbulla nel terzetto difensivo con Cristante e Veretout in mezzo al campo, Karsdorp e Zalewski sulle fasce. Sulla trequarti Pellegrini e Mkhitaryan a supporto di Abraham prima punta.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SPEZIA: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kiwior, Sala, Bastoni; Agudelo, Nzola, Verde.

A disp.: Zoet, Zovko, Hristov, Bertola, Maggiore, Ferrer, Antiste, Nguiamba, Bourabia, Kovalenko, Gyasi, Strelec.

All.: Thiago Motta.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

A disp.: Fuzato, Boer, Ibañez, Maitland-Niles, Viña,Diawara, Darboe, Bove, Carles Perez, Zaniolo, Shomurodov, El Shaarawy, Volpato.

All.: Salzarulo-Foti (Mourinho squalificato).

Arbitro: Fabbri. Assistenti: Mondin – Scatragli. IV uomo: Paterna. VAR: Di Paolo. AVAR: De Meo.