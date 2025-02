Europa League, sarà ROMA-ATHLETIC CLUB agli ottavi. Andata il 6 marzo, ritorno il 13 a Bilbao

La Roma tornerà a sfidare l’Athletic Clubnegli ottavi di finale di Europa League. Le due squadre si sono già affrontate nella prima fase, con la gara dell’Olimpico terminata 1-1 lo scorso 26 settembre. Evitato dunque il derby, con la Lazio che è stata accoppiata al Viktoria Plzen e finisce dunque nell’altro lato del tabellone.

L’andata sarà il 6 marzo, allo Stadio Olimpico, mentre il ritorno è fissato per giovedì 13 al ‘San Mames’ di Bilbao dove è in programma anche la finale dell’Europa League. In caso di passaggio del turno, ai quarti l’avversaria sarebbe una tra Fenerbahce e Rangers.

IL SORTEGGIO:

Bodo Glimt-Olympiakos

Fenerbahce-Rangers

Ajax-Eintracht

FCSB-Lione

Tottenham-AZ Alkmaar

Real Sociedad-Manchester United

Lazio-Viktoria Plzen

ROMA-ATHLETIC CLUB

L’andata del match contro i baschi si disputerà all’Olimpico, mentre, il ritorno al San Mames. La prima gara è fissata alle 21:00, la seconda alle 18:45.

fonte: uefa.com

VAI AL CALENDARIO UFFICIALE