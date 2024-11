Le PAGELLE di Union SG-Roma 1-1: Non basta Mancini, stavolta scivola anche Svilar. Pellegrini è alla frutta

(K.Karimi – A.Papi) – I voti e le pagelle del match di Europa League tra Union Saint Gilloise e Roma:

SVILAR 5,5 – I calci d’angolo avversari, dopo il gol subito a Verona da Magnani, sono diventati un incubo per lui. L’uscita mancata e la caduta sul corner dei belgi porta al pareggio di Mac Allister. Si rifà respingendo nel finale il tentativo di sorpasso che avrebbe condannato al Roma all’ennesima figuraccia.

MANCINI 7 – L’unico partito per il Belgio con la convinzione e la voglia giusta. Al di là di qualche verticalizzazione sballata, svolge il compito difensivo al meglio e si regala il primo gol stagionale anticipando il portiere avversario. Avessero tutti la sua ‘garra’ di stasera, la Roma avrebbe un’altra classifica.

CRISTANTE 5,5 – Non era andato neanche male in fase di chiusura sui tentativi sbilenchi e coraggiosi dell’Union, peccato che non sia un difensore e si faccia quasi sempre anticipare dall’avversario di turno. Impreciso anche in fase di impostazione, che dovrebbe essere il suo punto forte.

ANGELINO 4,5 – Forse la peggior partita stagionale dello spagnolo, ancora utilizzato da braccetto sinistro. Impalpabile in fase di possesso, non aiuta mai la manovra e non si ricordano cross dalle sue parti. In fase difensiva troppo spesso sbaglia l’uscita palla al piede o la verticalizzazione, anche nel suo caso le qualità sulla carta migliori ma oggi completamente fuori fuoco.

CELIK 4,5 – Diventa un esercizio di perversione tecnico-tattica continuare ad utilizzarlo da esterno nel centrocampo a 4 di Juric. Inutile in ogni azione offensiva, svagato in marcatura in area sui colpi di testa avversari e poco lucido palla al piede. Peggio di così è difficile.

LE FEE 5 – Qualche tocco di qualità sparso in un mare di anonimato. Ricopre il ruolo del regista ma incredibilmente si vede poco o nulla. Sembra spesso nascosto dietro agli avversari e questo non va bene. Quando porta su il pallone tenta troppo spesso la giocata fine a se stessa. Anche oggi esce dopo poco più di un tempo.

KONE 6,5 – L’unica vera nota lieta di questa Roma. A centrocampo è l’unico che tiene in piedi la baracca. Subisce almeno 20 falli, di cui la metà non ravvisati dall’arbitro. Transizioni con fisicità e qualità, porta spesso (anche troppo) il pallone ma è giustificato dalla pochezza altrui. Può ancora migliorare quando ci si avvicina all’area di rigore avversaria.

EL SHAARAWY 5,5 – Sicuramente non commette gli errori banali di Zalewski ma da uno con la sua qualità ci si attende di più. Il campo non era in buone condizioni ma un tiro alle stelle come quello del primo tempo è da mani nei capelli. La condizione non è ancora ottimale e lo si vede negli ultimi minuti prima della sostituzione.

BALDANZI 6 – Vivace sulla trequarti e rapido nel prendere un pallone vagante sulla trequarti, andando a colpire un palo interno clamoroso. Manca un pizzico di incisività nelle giocate ma almeno a sempre il piglio giusto per provarci.

PELLEGRINI 5,5 – Si può mettere a referto l’assist per Mancini, che gli alza di mezzo punto la valutazione. Tanti, troppi errori di misura, mentre dal punto di vista della corsa c’è poco da imputargli. Bisognerebbe avere la forza di tenerlo fuori per un periodo.

SHOMURODOV 5 – Si dà un gran da fare nel pressing e nell’attacco della profondità, ma senza costrutto. Sbaglia di testa da buona posizione su assist di Pellegrini, prima di lasciare il posto a Dovbyk. Non è un centravanti e ogni volta lo conferma. Soprattutto, non è da Roma, nemmeno contro l’Union SG.

-Subentrati-

dal 56′ PISILLI 5 – Juric lo schiera a sorpresa al posto del play-maker Le Fee e il giovane romano ne risente. Non è il suo compito quello di abbassarsi ad impostare. Dopo 10′ di aggressività non si vede praticamente più.

dal 56′ DOVBYK 5,5 – Il suo ingresso in campo dà la scossa alla squadra, nonostante sia lontano dal top della forma. Il problema è che a parte un paio di sponde ed un sinistro in corsa respinto dalla difesa, sia quasi impalpabile e sistematicamente anticipato.

dal 79′ ZALEWSKI 5 – Incredibile la sua parabola stagionale. Fa un ottimo recupero difensivo su un possibile contropiede letale dei padroni di casa, ma quando c’è da dimostrare la sua voglia di rivalsa si scioglie al sole. Sbaglia un facile cross nel finale che poteva portare la Roma al tiro.

dal 79′ SOULE’ 6 – Almeno stavolta si fa notare per qualche guizzo discreto. Avesse avuto più tempo chissà…

ALL. JURIC – Pareggiare contro una squadra come quella belga non è di certo un risultato positivo. La sua Roma non decolla, tatticamente ancora inadeguata e senza spunti. Piattume offensivo e poca organizzazione difensiva. Ancora un gol preso su palla inattiva, anche se con un banale inciampo di Svilar. In questo momento si fa fatica a battere chiunque e questo è un campanello d’allarme pericoloso soprattutto in vista del campionato. Con il Bologna si gioca tutto.