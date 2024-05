Casting ds, conferme da Nizza: Ghisolfi è vicinissimo alla Roma

Conferme da Nizza: Florent Ghisolfi è vicinissimo alla Roma. La scelta dei Friedkin per il nuovo ds della Roma è caduta su di lui e da Nizza e Montecarlo arrivano conferme di ogni tipo. Dopo una lunga ricerca del profilo ideale per cominciare un nuovo progetto, i proprietari della Roma sono orientati ad affidare la direzione tecnica all’attuale diesse del Nizza di Farioli, portato in estate proprio dall’ex centrocampista francese.

Il nome di Ghisolfi, scovato dalla Retexo di Gould, ha trovato i favori dei Friedkin rispecchiando i principi del modello che la proprietà vuole seguire in futuro: una Roma competitiva ma al tempo stesso anche sostenibile.

La dirigenza giallorossa (i Friedkin e Souloukou) nelle ultime settimane ha incontrato due volte Ghisolfi: il modello di gestione e coordinamento del settore sportivo prospettato dal dirigente ha riscontrato consensi positivi da parte del club giallorosso che ha apprezzato il ruolo avuto dal francese nella crescita prima del Lens, che ha riportato in Champions, poi del Nizza che adesso sta lottando per qualificarsi ai preliminari della prossima Champions. I Friedkin questa volta hanno deciso di puntare su un vero direttore sportivo, a differenza di Tiago Pinto che in passato non aveva mai ricoperto questo ruolo, e hanno scelto Ghisolfi.

