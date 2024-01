Coppa Italia, LAZIO-ROMA: le ufficiali. Huijsen titolare, con lui Mancini e Kristensen, Dybala-Lukaku in attacco

Dopo quasi due mesi Lazio e Roma tornano ad affrontarsi, ma questa volta ci si gioca l’accesso alla semifinale di Coppa Italia. La sfida, valida per i quarti di finale, andrà in scena allo Stadio Olimpico alle ore 18 ed entrambi gli allenatori dovranno fare a meno di numerosi calciatori a causa degli infortuni. Mourinho sembrerebbe essere orientato a schierare Svilar, mentre la difesa è praticamente obbligata e giocheranno Mancini, Huijsen e Kristensen. Sulla sinistra spazio a Zalewski, sulla destra invece è in vantaggio Celik. A centrocampo appare confermato il trio Cristante-Paredes-Bove, mentre l’attacco sarà guidato dalla coppia Dybala-Lukaku. La vincente di questa sfida affronterà in semifinale una tra Juventus e Frosinone.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO: Mandas; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni.

A disp.:

All.: Sarri.

ROMA: Rui Patricio; Kristensen, Mancini, Huijsen; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Dybala, Lukaku.

A disp.:

All.: Mourinho.

Arbitro: Orsato. Assistenti: Imperiale-Rossi. IV uomo: Manganiello. Var: Irrati. Avar: Abbattista.