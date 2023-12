Calciomercato Roma, da escludere anche Kehrer e Dragusin. Chalobah non può essere un’opzione

La trattativa per portare Leonardo Bonucci alla Roma è definitivamente saltata. Lo stesso Josè Mourinho ha spiegato nella conferenza stampa pre Juventus come il parere dei tifosi assume una certa importanza in un club come la Roma.

La domanda che tutti si pongono è però ora legata a chi prenderà Tiago Pinto al posto dell’ex bianconero.

Diverse le piste calde ma pochissime hanno avuto un effettivo riscontro. Al di là ad esempio delle legittime ambizioni di Dragusin, con il procuratore che ha ribadito come voglia per lui un club di Champions, con ambizioni più alte della Roma, c’è da sottolineare come in realtà non sia mai stato seguito dai giallorossi. Nella lista degli scout di Pinto figura si Chalobah ma per lui non ci sono chance di sbarcare a Trigoria per un motivo “regolamentare”. Si perché il Chelsea ha completato gli slot (7) per i prestiti, nazionali ed internazionali e potrebbe privarsi del centrale difensivo solo a titolo definitivo. La Roma ovviamente non ha la disponibilità economica per accontentare i Blues e quindi parliamo del nulla.

Anche per quanto riguarda Kehrer, molto gettonato nelle ultime ore, c’è da riportare una secca smentita su ogni possibile trattativa. Semplicemente il suo profilo non rientra in quelli attenzionati in questo momento.

Il tempo stringe e le alternative iniziano a calare, vedremo se Tiago Pinto riuscirà nell’impresa di regalare il colpo tanto atteso in difesa in tempo per la partenza di N’Dicka per la Coppa d’Africa.

ANGELO PAPI