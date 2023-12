Servette-Roma, le FORMAZIONI UFFICIALI: Cristante in difesa, torna Aouar titolare

La Roma scende in campo in Svizzera per provare a mettere in cantiere il passaggio del turno in Europa League. Pronta la sfida al Servette, già battuto 4-0 all’Olimpico.

Fischio d’inizio alle ore 21 a Ginevra, con Mourinho che non vuole fare troppo turnover, considerando l’Europa una competizione primaria.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

SERVETTE (4-4-2): Frick; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Baron; Stevanovic, Ondoua, Cognat, Bolla; Kutesa, Bedia. All: Weiler.

ROMA (3-5-2): Svilar; Llorente, Cristante, Ndicka; Celik, Bove, Paredes, Aouar, El Shaarawy; Dybala, Lukaku. All. Mourinho.