ROMA-EMPOLI: la formazione UFFICIALE. Dal 1′ Lukaku-Dybala. Esordio per Ndicka, dall’inizio anche Paredes

Dopo un punto in tre giornate e la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Roma cerca la prima vittoria in questo campionato: alle 20.45 all’Olimpico – sold out – arriva l’Empoli di Zanetti nella sfida valida per la quarta giornata di Serie A. Senza Smalling e Pellegrini, José Mourinho si affida a Llorente, Mancini, recuperato dopo i fastidi accusati in Nazionale, e a Ndicka, al debutto. In mezzo al campo Cristante, Paredes e Renato Sanches dall’inizio mentre sulle fasce Kristensen e Spinazzola. Davanti, come annunciato dal tecnico ieri in conferenza, spazio alla coppia formata da Dybala, recuperato, e Lukaku.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Renato Sanches, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

All.: Mourinho.

EMPOLI: Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Pezzella; Maleh, Marin, Fazzini; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi.

All.: Zanetti.

Arbitro: Sacchi. Assistenti: Prenna – Massara. IV uomo: Colombo. VAR: Mazzoleni. AVAR: Miele.