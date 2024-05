Roma-Juventus, Dybala fuori a fine primo tempo. De Rossi: “Un fastidio all’adduttore, nulla di clamorosamente grave”

Ha destato preoccupazione ai tifosi giallorossi l’uscita dal campo anticipata di Paulo Dybala, sostituito all’inizio della ripresa di Roma-Juventus per lasciare spazio a Nicola Zalewski. Come scrive il quotidiano sportivo però l’uscita della Joya sarebbe stata solo precauzionale, una scelta di De Rossi in vista del ritorno di Europa League di giovedì prossimo contro il Bayer Leverkusen. Il giocatore è poi rientrato in panchina al 70′ per rassicurare tifosi e compagni di squadra.

Fonte: Corrieredellosport.it

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

Nel post partita Daniele De Rossi ha parlato delle condizioni della Joya: “Ha sentito un fastidio all’adduttore, dice che non è niente di clamorosamente grave. Vediamo in questi giorni, speriamo non sia grave”.

Fonte: Dazn