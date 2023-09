LUKAKU: “Il sostegno dei tifosi fa bene a tutta la squadra. La folla a Ciampino? Un calciatore vive per provare quelle emozioni” (VIDEO)

Il 31 agosto Romelu Lukaku è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Romae a più di 10 giorni dall’annuncio la società giallorossa ha svelato in un video pubblicato su You Tube alcuni retroscena sul suo primo giorno nella Capitale. Dopo essere sbarcato a Ciampino, il centravanti belga ha firmato il contratto e si è reso protagonista di uno shooting davanti al Colosseo. Ecco le sue parole durante il viaggio verso il monumento simbolo di Roma: “Sai cosa è bello? Che i tifosi della Roma sostengono molto i calciatori se giocano bene. Questo, per una persona come me e per il resto della squadra, fa bene a tutti noi”.

Quando i tifosi sbattevano contro la grata all’aeroporto, cosa hai pensato?

“Tante cose positive, questo è ciò che vuoi vivere quando giochi a calcio. Vivi per provare queste emozioni”.

Ci stiamo avvicinando al Colosseo, il simbolo di Roma. Che emozioni provi?

“Bello da vedere, è la prima volta per me perché non ci sono mai stato. Ora posso vedere il simbolo di Roma, è un momento che aspettavo da tanti anni perché quando ero piccolo era impossibile vederlo. Ora sono qui e voglio fare delle belle foto per farle vedere ai miei figli”.