Supercoppa Primavera, LECCE-ROMA 0-1: i giallorossi vincono il trofeo per la terza volta. Decisivo un autogol di Lampinen-Skaug

Inizia come meglio non si può la stagione della Roma Primavera, con un successo per 0-1 contro il Lecce che regala agli uomini di Federico Guidi la Supercoppa Primavera. Allo Stadio Via del Mare i giallorossi creano tanto fin dai primi minuti, trovando il gol però solamente al 71′ con un tiro a giro di Cherubini che finisce sulla schiena del portiere Lampinen e termina in rete. Nel finale gli uomini di Guidi tengono al sicuro il risultato fino al triplice fischio dell’arbitro, che fa esplodere la gioia degli ospiti.

IL TABELLINO

LECCE: Lampinen-Skaug; Dell’Acqua, Pascalau, Addo, Casalongue (86′ Perricci); Vulturar, McJannet, Gromek (55′ Minerva); Burnete, Corfitzen, Agrimi (73′ Vescan-Kodor).

A disp.: Herceg, Gueye, Davis, Borgo, Zivanovic, De Vito, Hegedus, Gueddar.

All.: Coppitelli.

ROMA: Marin; Chesti, Golic, Keramitsis; Mannini, Pagano, Pisilli, Ienco (87′ Reale); Costa (91′ Graziani), Misitano (87′ Bolzan), Cherubini.

A disp.: Razumejevs, Kehayov, Plaia, Cichella, Marazzotti, Ivkovic, Mlakar, Bah.

All.: Guidi.

Arbitro: Ermes Fabrizio Cavaliere. Assistenti: Vincenzo Pedone – Giovanni Dell’Orco. IV uomo: Adolfo Baratta.

Ammoniti: Mannini, Costa, Vulturar, Addo, Agrimi, Pascalau, Misitano, Chesti, Minerva, Golic. Recupero: 3′ pt, 5′ st.

