Lukaku è della Roma: intesa totale con il Chelsea. Decisiva la volontà dei Friedkin di accontentare il giocatore

La città è in fermento ormai da 48 ore, da quando Tiago Pinto e Ryan Friedkin (oltre a Lina Souloukou) sono volati a Londra per trattare direttamente con Todd Bohely.

Nella City era già presente Dan Friedkin, che con il suo corrispettivo dei Blues ha trascorso prima alcuni minuti al telefono e poi una bella cena venerdì sera. Gli ultimi accordi sono stati definiti li, almeno per quanto riguarda il prestito e le modalità di pagamento.



Secondo quanto ricostruito dalla nostra redazione, anche grazie a persone vicine alla trattativa (e al giocatore) l’intesa è ormai totale da 24 ore. Proprio per questo l’attaccante belga, presente a Bruxelles per assistere ad una gara di calcio giovanile del figlio, ha parlato di sbarco imminente a Roma ad un media locale.



Come mai allora “Big Rom” non è ancora sbarcato a Roma? Semplice, restano da definire alcuni “dettagli” del contratto (va reso felice anche l’avvocato Ledure, chi vuol capire capisca) e poi il volo privato dei Friedkin può decollare per riportare a Roma il centravanti più forte della Serie A (insieme ad Osimhen).

Le cifre dell’affare dovrebbero essere le seguenti: circa 6 milioni di prestito oneroso per la stagione attuale e un contratto che al netto sarà di 7,5 milioni (quasi 12 lordi con il Decreto Crescita) più diversi bonus, tra cui un premio alla firma. In questo modo la Roma rispetterà i paletti del settlement agreement per quanto riguarda lo spazio salariale e gli ammortamenti.



La notizia è che minuto più minuto meno, Romelu Lukaku è ormai un nuovo giocatore giallorosso, senza se e senza ma. Mourinho ha il suo nuovo attaccante, e che bomber signori. Adesso inizia la vera stagione della Roma.

ANGELO PAPI