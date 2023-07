Tournée Roma: niente Singapore e Corea del Sud, a fine luglio si torna in Algarve. Possibile soggiorno a Faro

pPer la terza estate consecutiva la Roma è pronta a volare in Portogallo, più precisamente in Algarve. […] Stavolta invece non dovrebbe trattarsi di un vero e proprio ritiro, bensì di una settimana in cui lo Special One e il suo staff testeranno il livello di preparazione della squadra giocando un paio di amichevoli (c’è ancora massimo riserbo sui possibili avversari). La spedizione in terra lusitana – non è ancora stata annunciata ufficialmente dalla Roma – partirà il 26 luglio. Nel frattempo il club giallorosso ha scelto di rinunciare anche al viaggio a Singapore – dove avrebbe affrontato il Tottenham in amichevole – dal 22 al 26 luglio. […]

[…] Dopo l’annullamento della tournée in Asia, i dirigenti della Roma hanno a lungo studiato una possibile location per la preparazione di fine luglio: scelta ricaduta nuovamente sull’Algarve a partire da sabato 22 luglio, fino probabilmente a domenica 30 luglio.

Algarve sì, ma in una sistemazione diversa rispetto a quella delle ultime due estati e dello scorso dicembre (durante il Mondiale): da Albufeira – che ospiterà altri club in quelle date – la Roma molto probabilmente si sposterà verso Faro a circa 45 chilometri di distanza dalla precedente location. […]

