Ritiro Trigoria, ROMA-LATINA 6-0: doppiette per Dybala e Belotti. Problema all’adduttore per Solbakken (VIDEO)

Dopo il successo contro la Boreale, seconda vittoria in amichevole per la Roma, che a Trigoria batte 6-0 il Latina. 3-5-2 iniziale per Josè Mourinho, che schiera il giovane Pagano dal primo minuto in mezzo al campo insieme ad Aouar e Bove. A sbloccare la sfida è Belotti, poco dopo arriva il raddoppio proprio di Pagano. Nella ripresa entra in campo anche Paulo Dybala, che fa doppietta nel giro di due minuti. All’ora di gioco arriva la doppietta anche per Belotti. Nel finale chiude la partita Ibanez. Ottimo test per i giallorossi, con Josè Mourinho che, ad eccezione di Matic ed Abraham, ha potuto testare tutta la rosa, compresi i nazionali e gli ultimi arrivati Ndicka e Kristensen. Unica nota stonata il problema all’adduttore per Solbakken, sostituito nel primo tempo da El Shaarawy.

IL TABELLINO

ROMA (3-5-2): Svilar (46′ Rui Patricio) (78′ Boer); Mancini (62′ Kristensen), Smalling (62′ Ndicka), Llorente (62′ Ibanez); Karsdorp (46′ Dybala), Aouar, Bove (62′ Cristante), Pagano, Zalewski (62′ Spinazzola); Solbakken (29′ El Shaarawy), Belotti (62′ Pellegrini).

All. Mourinho

LATINA: Cardinali; De Santis, Ercolano, Serbouti, Cortinovis; Di Livio, Sannipoli, Cittadino, Riccardi; Fabrizi, Mastroianni.

All. Di Donato

Marcatori: 15′ e 60′ Belotti, 22′ Pagano, 46′ e 48′ Dybala, 88′ Ibanez

Arbitro: Andrea Ancora