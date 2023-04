Calciomercato Roma, dopo Abraham c’è Firmino: Mou pesca ancora in Premier League

Dopo otto anni intensi, molti dei quali vissuti da autentico protagonista, Roberto Firmino lascerà il Liverpool al termine di questa stagione. I Reds, infatti, hanno deciso di non proseguire le trattative per il rinnovo del contratto dell’attaccante brasiliano, che quindi dovrà trovarsi una nuova sistemazione.

Qualche abboccamento con diversi club in giro per l’Europa, in realtà, c’è già stato. A lui si sono interessate il Barcellona, il Benfica e anche l’Inter. Per ora semplici sondaggi che non hanno portato alla fumata bianca.

Sotto traccia, però, si è mossa anche la Roma, che tramite intermediari vicini al brasiliano ha fatto capire al 31enne dei Reds di essere pronta a farlo sbarcare in Italia.

In realtà, secondo quanto risulta alla nostra redazione, si potrebbe parlare anche di un pre accordo qualora arrivasse la qualificazione in Champions League.

Potendo usufruire del decreto crescita, Firmino andrebbe a percepire la stessa cifra di Abraham, ovvero circa 5 milioni netti a stagione.

Mourinho lo vede perfetto come partner di Dybala, per una squadra con maggiore qualità offensiva palla a terra.



Secondo quanto riportato anche da Torcedores.com Firmino avrebbe esternato il suo desiderio di lasciare la Premier League per provare un altro campionato. Spagna e Italia sono le sue alternative preferite e proprio a Roma potrebbe ritrovare il suo amico Gini Wijnaldum.