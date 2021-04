Cagliari-Roma, FONSECA: «Sono sempre stato sotto esame. A Manchester sarà diverso, non ci difenderemo e basta»

Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Cagliari:

FONSECA A SKY SPORT

Cagliari motivato e disposto a soffrire. E’ mancato qualcosa sul piano agonistico?

Non è stata una questione di atteggiamento. Col Torino non abbiamo fatto tutto e lottato per il risultato, oggi no. Abbiamo preso gol al 4′, la squadra ha reagito bene e giocato con intensità con il Cagliari più basso. Abbiamo segnato l’1-1, abbiamo cercato di essere più vicini all’area del Cagliari, poi con un errore nostro hanno segnato il 2-1. Ma paragonandola alla partita col Torino, la squadra ha mostrato un altro atteggiamento.

Che valutazione dà della partita di Smalling?

Ha fatto una buona partita, con Chris la squadra era più sicura. E’ stato positivo per avere la possibilità di giocare col Manchester. Non abbiamo avuto la possibilità di far giocare tutti gli infortunati, ma era importante far giocare Smalling e Spinazzola.

Chi giocherà al centro della difesa tra Smalling e Cristante?

Vediamo, è una possibilità giocare con i due ma vedremo. Due questioni sono importanti: Cristante ha giocato sempre nel mezzo, Smalling anche. Non possiamo farli giocare tutti e due in mezzo, uno giocherà a destra.

Come vive il fatto di essere sempre sotto esame?

Sono sempre stato sotto esame, sono sempre focalizzato sul mio lavoro. Ovviamente è molto importante la semifinale col Manchester e devo essere solo focalizzato su questa partita, che è troppo importante per noi.

Che partita farà a Manchester? Di attesa o di attacco?

Il Manchester è molto forte in contropiede ma la prima cosa che dobbiamo pensare è che se andiamo solo a difendere, penso che sia importante avere la palla e non lasciarlo costruire. Vogliamo difendere bene in tutte le zone, ma se pensiamo di andare e abbassare tutta la linea solo per difendere, sarà difficile. La squadra deve dimostrare personalità per avere la palla.

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

Questa sconfitte lascerà scorie in vista di Manchester?

No, sono due competizioni diverse, la semifinale sarà diversa. Penso che la squadra oggi abbia dimostrato che è importante avere questo atteggiamento per poi affrontare il Manchester United

Perché nel finale la squadra non è riuscita a determinare nonostante i cambi?

Abbiamo fatto un errore che ha dato la possibilità al Cagliari di segnare subito e questo ha cambiato la partita. La squadra ha reagito bene nel primo tempo e poi nel secondo tempo quando stavamo nella metà campo offensiva abbiamo fatto due errori e subito un altro gol. Dopo è stato difficile quando loro si sono abbassati.

Rientri importanti di Smalling e Spinazzola. Sono pronti per Manchester?

È stato molto importante farli giocare, Chris ha fatto una buona partita e anche Spina. La cosa più importante è che li avremo per Manchester.