Sorteggio Europa League: ROMA-REAL SOCIEDAD agli ottavi. Andata il 9 marzo all’Olimpico, ritorno il 16 in Spagna

Dopo aver ribaltato il Salisburgo, la Romaiscrive il proprio nome tra le 16 che saranno sorteggiate alle 12 dall’Uefa per gli ottavi di Europa League. Le possibili avversarie della Roma sono le squadre che hanno vinto i gironi iniziali della manifestazione, escluse, dunque, quelle che ieri erano in campo per sfidare le cadute dalla Champions League.

L’andata si disputerà il 9 marzo, per la Roma in casa, con ritorno in trasferta il giovedì successivo.

IL SORTEGGIO:

Union Berlino-Union Saint-Gilloise

Siviglia-Fenerbahce

Juventus-Friburgo

Bayer Leverkusen-Ferencvaros

Sporting CP-Arsenal

Manchester United-Betis Siviglia

ROMA-REAL SOCIEDAD

Shakhtar-Feyenoord