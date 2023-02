Cremonese-Roma, le FORMAZIONI UFFICIALI: debutta Wijnaldum dal 1′, confermato Belotti

La Roma oggi cerca una vittoria importante per sé e per la zona Champions League. I giallorossi sono attesi dalla trasferta di Cremona contro l’ultima in classifica.

José Mourinho, privo dello squalificato Smalling, attua un piccolo turnover lanciando Gini Wijnaldum per la prima volta dall’inizio. Conferma per Belotti in campo e Abraham in panchina.

Le formazioni ufficiali:

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Meite, Pickel, Benassi, Valeri; Okereke, Dessers. All: Ballardini.

ROMA (3-4-2-1) Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti. All: Mourinho.