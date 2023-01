Spezia-Roma, Zaniolo non ci sarà: non si è reso disponibile per la convocazione

Nicolò Zaniolo non sarà convocato da José Mourinho per la partita contro lo Spezia, in programma domenica alle ore 18. Come spiegato dal sito di Gianluca Di Marzio, il numero 22 giallorosso salterà il match contro la squadra della sua città natale perché messo ufficialmente sul mercato dalla società giallorossa. Al classe ’99 sono interessate le inglesi Tottenham e West Ham. Il calciatore ha spiegato al tecnico di non avere la serenità per scendere in campo.

Fonte: Gianlucadimarzio.com

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

Da quanto filtra è stato Nicolò Zaniolo a non essersi reso disponibile per la convocazione per il match contro lo Spezia. Si tratterebbe, quindi, di una decisione unilaterale del calciatore.