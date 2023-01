Sospiro di sollievo Mou: Zaniolo e Dybala col Milan ci saranno

Sospiro di sollievo per José Mourinho: la prima vittoria del 2023 contro il Bologna non ha avuto conseguenze nefaste per Nicolò Zaniolo e Paulo Dybala, entrambi sostituiti nel corso della ripresa per problemi fisici. Il 22 giallorosso è uscito al 60′ per un problema al ginocchio destro: Zaniolo ha subito una botta che lo aveva spinto a chiedere il cambio ma che non ha avuto conseguenze. Allarme rientrato, visto anche che lo staff medico giallorosso ha deciso di non sottoporre il giocatore ad ulteriori accertamenti. Oggi è stato nuovamente valutato a Trigoria e la sua presenza domenica con il Milan non è in dubbio.

Nessun problema per Dybala, uscito per crampi: nei piani di Mourinho l’argentino ieri avrebbe dovuto giocare 60 minuti, ma il fastidio accusato da Zaniolo ha costretto lo staff giallorosso ad un cambio di programma, lasciando il 21 in campo più del previsto. Anche Dybala prenderà parte alla trasferta di Milano.

