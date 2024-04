PAREDES: “Le parole di De Rossi mi stimolano a fare meglio. Ho un rapporto molto buono con lui e sono felicissimo” (VIDEO)

Giovedì alle ore 21 andrà in scena allo Stadio Olimpico la sfida tra Roma e Bayer Leverkusen, valida per l’andata della semifinale di Europa League. Alla vigilia del big match Leandro Paredes ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali per presentare la partita europea. Ecco le dichiarazioni del centrocampista giallorosso: “Mi sono riposato, ho avuto due giorni per rimettermi a posto e per arrivare a questa partita nel migliore dei modi. Ora abbiamo questi due giorni per continuare a preparare la partita”.

Che partita sarà?

“Siamo consapevoli che sono due partite, come accaduto negli altri turni. Abbiamo giocato partite difficili e anche queste lo saranno. Dobbiamo affrontarle nella stessa maniera”.

De Rossi ha detto che non ci sono imbattibili: questa cosa vi stimola o vi condiziona?

“Tutto quello che ci dice il mister è uno stimolo per fare sempre meglio e per continuare a migliorare. Dobbiamo migliorare tanto, ma stiamo andando bene”.

Il loro punto di forza?

“Ne hanno tantissimi, non perdono da un anno. Sarà una partita molto molto difficile”.

De Rossi ha detto che è difficile giocare senza di te: questo ti rende orgoglioso?

“Sicuramente, le parole del mister mi stimolano per continuare a lavorare, mi motivano. Ho un rapporto molto buono con lui, mi dice sempre le cose in faccia, anche quando non faccio bene le cose. Mi parla tantissimo e sono veramente felice”.

