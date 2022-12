Roma-Viterbese 3-1: in gol Pellegrini, Zaniolo e Abraham. Svilar para un rigore, in campo anche Karsdorp. Minuto di silenzio per Pelè

La Roma chiude il 2022 affrontando, alle 11.30, la Viterbese in amichevole al “Fulvio Bernardini” di Trigoria a porte chiuse prima della ripresa del campionato, in programma il 4 gennaio all’Olimpico contro il Bologna. José Mourinho ha scelto nuovamente la difesa a 3, mentre a centrocampo ha schierato Tahirovic con Cristante. Davanti spazio ad El Shaarawy e Zaniolo – con Abraham inizialmente in panchina -, supportati da Pellegrini. Il primo tempo termina con la Roma in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Pellegrini e Zaniolo, nella ripresa segna anche Abraham, subentrato nel secondo tempo. Nel finale la rete della bandiera di Volpicelli. Gloria anche per Svilar, che nel finale para un calcio di rigore ai viterbesi. Prima del fischio d’inizio, inoltre, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Pelè, scomparso ieri all’età di 82 anni.