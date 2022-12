Dal Portogallo: Mourinho tra i candidati per il dopo Santos. Maniche: “Sarebbe perfetto”. E anche i tifosi vogliono Mou

Dopo l’eliminazione dal Mondiale in Qatar nei quarti di finale per mano del Marocco, l’avventura di Fernando Santos sulla panchina del Portogallo sarebbe ai titoli di coda: è quanto fa sapere il quotidiano portoghese, secondo cui la Federazione è ora alle prese con la scelta del sostituto. Tra i vari nomi citati dal quotidiano portoghese, c’è anche l’allenatore della Roma, José Mourinho. Oltre a lui si leggono le candidature di Rui Vitoria, Jorge Jesus, Jardim, Abel Ferreira.

Sul sito del media portoghese, poi, è stato lanciato un sondaggio proprio sul futuro ct della Seleçao rossoverde e nelle prime ore di votazioni i tifosi sembrano avere una preferenza chiara: quasi il 40% dei voti raccolti da José Mourinho. I principali inseguitori si attestano intorno al 10%. Con il 12% di preferenze raccolte da Rui Jorge mentre Jardim e Abel Ferreira raccolgono entrambi il 10,8%. Tra le possibilità di voto, c’è anche l’ex romanista Paulo Fonseca.

Fonte: A Bola

A sponsorizzare la candidatura di Mourinhoarrivano anche le parole di Maniche: «José Mourinho è il nome perfetto per la posizione di Ct, per tutto quello che ha già conquistato e sta conquistando. È stato nei migliori club del mondo, ha vinto titoli in tutti i paesi e gli manca la nazionale. È un allenatore esperto, molto preparato alle difficoltà perché conosce il nostro calcio e quello estero, è intelligente e sa come comportarsi con i giovani. Penso che metterebbe d’accordo tutti come selezionatore».

Fonte: Rádio Renascença