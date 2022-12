Calciomercato Roma: nei prossimi giorni confronto tra la dirigenza e Karsdorp. Juventus in agguato

Anche Rick Karsdorp si è presentato questa mattina alla ripresa degli allenamenti a Trigoria, rispondendo dunque alla convocazione dopo le tensioni delle ultime settimane da Sassuolo-Roma in poi. Secondo gli aggiornamenti del portale di calciomercato, nei prossimi giorni ci sarà un confronto con la dirigenza giallorossa per definire la posizione dell’olandese. La Roma ribadirà a Karsdorp e al suo entourage che potrebbe essere ceduto solo a fronte di un’offerta congrua.

Come scrive il sito dedicato al mercato, difficilmente Karsdorp partirà per il Portogallo. L’olandese potrebbe rimanere ad allenarsi a Roma, in attesa di una proposta. I giallorossi vorrebbero una cessione a titolo definitivo, o un prestito oneroso con obbligo di riscatto a condizioni molto semplici, per un importo totale di 10-12 milioni di euro. La Juventus continua a pensarci. Ma i bianconeri dovranno fare i conti anche con la concorrenza di Newcastle, Lione e Marsiglia.

