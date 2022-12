Calciomercato Roma: Mou sogna Depay, il suo contratto col Barça scade a Giugno

Il prossimo giugno scadrà il contratto di Memphis Depay col Barcellona, e lo scaltro Mourinho, appoggiato dal connazionale Tiago Pinto, si sarebbe già mosso per convincerlo a firmare conla Roma. Ipotesi di prestito immediato, da gennaio, per poi sottoscrivere in estate un contratto a lungo termine. Nessuna violazione delle normative FIFA perché il procuratore del giocatore è… se stesso, ovvero l’agenzia denominata “Team Depay” che si appoggia alla “Cresta Firm”(sede a Bruxelles, capitale dell’Unione Europea) ed è imbottita di avvocati specialisti in diritto calcistico internazionale.

Fonte: Tuttosport