Dybala: confermata la lesione al quadricipite femorale. Rischia oltre un mese di stop

Ieri sera la paura per l’infortunio che ha spezzato la gioia del vantaggio col gol del rigore sul 2-1, questa mattina l’attesa per gli esami che però andrà prolungata di 24 ore: Paulo Dybala infatti svolgerà i controlli che stabiliranno l’entità del problema muscolare solo domani.

18.10 – Come riporta il giornalista sportivo Angelo Mangiante, Dybala ha effettuato l’ecografia. La certezza della durata dello stop sarà però determinata dalla risonanza magnetica che effettuerà nelle prossime ore appena il versamento si sarà riassorbito.

L'ecografia di oggi ha confermato la lesione al quadricipite femorale.

Lo stop può variare dalle 4 alle 8 settimane.

L'esatta durata stabilita dalla risonanza magnetica che verrà effettuata nelle prossime 24-36 ore, appena il versamento sarà ridotto. @SkySport — Angelo Mangiante (@angelomangiante) October 10, 2022

“Sta male, probabilmente molto male” ha detto Mourinho nel post partita. E solo nel caso si trattasse di lesione di I grado al quadricipite della coscia sinistra allora ci sarebbero possibilità di rivedere l’argentino prima della fine dell’anno (stop di un paio di settimane), complice anche la pausa per i Mondiali. Qualora il danno fosse più serio, dal II grado in su, allora servirebbe almeno un mese per il recupero e il 2022, almeno in giallorosso, di Dybala andrà considerato concluso.

Come aggiunge Gianluca Di Marzio sul proprio portale, nelle prossime ore Paulo Dybala si sottoporrà agli esami di rito. L’esito degli esami, quindi, chiarirà la diagnosi di Dybala. Indipendentemente dal tipo di lesione però, l’attaccante della Roma dovrà stare fermo almeno per 30-45 giorni.

