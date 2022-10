MOURINHO: “La mia voglia di vincere non andrà mai via, proverò con tutto me stesso a farlo con la Roma. Totti un simbolo”

Alla vigilia della sfida contro l’Inter, Josè Mourinho ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano sportivo. Il portoghese, che non siederà in panchina in quanto squalificato, ha parlato della sua Roma e ripercorso la sua carriera:

Sui vari successi conseguiti, ultimo quello di Tirana dove con la Roma ha vinto la Conference League.

“Per me è impossibile scegliere. Ogni vittoria è speciale e ogni trofeo unico a suo modo”.

Sun un possibile ritorno di Totti…

“Non esiste questo problema. Francesco è sempre stato e sempre sarà un simbolo della Roma qualsiasi cosa succeda e indipendentemente da quello che deciderà di fare nella sua vita”

(…)

Le differenze tra Milano e Roma…

“Queste città sono i due centri nevralgici dell’Italia – spiega -. Milano è il motore dell’economia del Paese, mentre Roma è il centro del potere politico e, si può dire, il museo all’aria apertadella storia italiana. Mi ritengo fortunato ad avere avuto la possibilità di vivere in entrambe le città”

(…)

Sulla rivalità con la Lazio…

“Ho vissuto in altre città in cui esisteva una forte rivalità fra due o anche più club. Sono abituato, non ci faccio caso”.

Su altre vittorie con la Roma.

“Ci proverò con tutto me stesso”.

Il desiderio di vincere non è scalfito dall’età.

“La mia voglia di vincere non andrà mai via”.