Le PAGELLE di Roma-Helsinki 3-0: Dybala entra e accende la luce. Prima gioia per Belotti. Buon impatto per Camara

(K.Karimi – A.Papi) – I voti e le pagelle del match di Europa League tra Roma e Helsinki:

-Roma-

RUI PATRICIO s.v. – L’intervento a tempo scaduto sulla punizione insidiosa di Boujellab non cancella la sua serata completamente serena e tranquilla da spettatore.

MANCINI 6 – L’aggressività torna quella di un tempo, ma rischia il giallo dopo un paio di scontri nervosi con Hetemaj. Nella ripresa ordinaria amministrazione.

IBANEZ 6 – Non fa assolutamente fatica da centrale, in particolare dopo che l’Helsinki è costretta a giocare in inferiorità. Male il giallo preso nel primo tempo per un fallo evitabile da tergo.

VINA 6,5 – Schierato in una posizione ibrida, un po’ braccetto difensivo un po’ terzino di spinta, non dispiace per 45 minuti. Accompagna discretamente l’azione, agevolato dal fatto di giocare contro un Helsinki ridotto in 10 uomini.

KARSDORP 6 – Inizia al piccolo trotto, non trovando bene i tempi di inserimento e fallendo alcuni semplici cross. Meglio nella ripresa, dove la maggior convinzione di tutto il gruppo gli consente di essere più incisivo nella fase di spinta.

CRISTANTE 5,5 – A lui spetta il compito di impostare e accompagnare sul centro destra nel 3-4-2-1 del primo tempo. Un pochino lento nella circolazione e leggermente impreciso quando arriva al tiro da fuori area. La sostanza non manca ma sul piano del dinamismo siamo alle solite. Rimedia un giallo quasi gratuito e per questo Mourinho gli risparmia l’ultima mezz’ora.

MATIC 6,5 – Dei due mediani è quello che fa nettamente qualcosa in più. Nonostante la mole sa anche sganciarsi e accompagnare. Ottimo nel recupero palla e nel cercare la verticalità. Ormai è diventato uno degli imprescindibili del gruppo e basta vederlo in campo per capire.

SPINAZZOLA 6 – La gamba non gira ancora a dovere ma il livello degli avversari gli consente di tentare l’1 contro 1 con maggiore semplicità. A volte dovrebbe avere maggiore coraggio per tentare il tiro, con tanto spazio a disposizione. I minuti immagazzinati stanno tornando utili.

PELLEGRINI 6,5 – Le sta giocando praticamente tutte e il risultato non può che essere un comprensibile appannamento. Centra la barriera su punizione nel primo tempo e non trova lo spazio e il tempo giusto per l’inserimento vincente. Nella ripresa trova il gol su assist di Zaniolo (comodo di petto) dopo aver fornito a sua volta il pallone utile a Dybala per sbloccarla. Nel 4-2-3-1 della ripresa è nettamente più a suo agio, come tutta la squadra.

ZANIOLO 6,5 – Quando accelera dà una variante completamente diversa dal punto di vista tattico. Con lui la squadra può attaccare meglio la profondità e diventare più pericolosa. A sinistra si trova bene e proprio da li offre un comodo pallone a Pellegrini per il 2-0. Gioca 75’ e mette benzina nelle gambe in vista dell’Atalanta…

BELOTTI 7 – Si spende in lungo e in largo in giro per il campo. Lotta come un leone fino al 90’ e per la prima volta va a segno davanti ai suoi nuovi tifosi. Per abnegazione e impegno non può che strappare applausi. Il gol è semplice nella realizzazione ma fondamentale per il morale. Senza preparazione deve approfittare di queste partite per entrare in forma e lo sta facendo.

-Subentrati-

dal 46′ SMALLING 6,5 – Entra per Ibanez onorando le rotazioni da turnover difensivo. Nonostante la pochezza degli avversari è brillante in un paio di recuperi e interventi di lusso.

dal 46′ DYBALA 8 – Pronti, via, sinistro e gol. Ad una Roma volenterosa ma imprecisa serve ancora una volta la classe della Joya, che viene richiamato da inizio ripresa per risolvere un match altrimenti affannoso. L’argentino risponde presente con un diagonale precisissimo. Solo perle per l’acquisto più prezioso dell’estate giallorossa.

dal 64′ CAMARA 6 – Pian piano sta dimostrando le sue caratteristiche. Buona fisicità e qualità sullo stretto, non impeccabile nel giro-palla.

dal 69′ BOVE 6 – Entra con la solita garra, tentando anche qualche inserimento offensivo. Meriterebbe più spazio, ma il processo di crescita passa anche da qui.

dal 75′ ABRAHAM 6 – Tanti movimenti in verticale, una discreta punizione alta sulla traversa. Riscaldamento in vista dell’Atalanta.

ALL. MOURINHO – La mossa decisiva della serata è il passaggio alla difesa a 4. Non si può ridurre tutto ad un mero discorso tattico, ma di certo la squadra nella ripresa si è finalmente espressa ad un buon livello. Dybala in questo momento è la luce e su di lui bisogna costruire l’11 anti Atalanta. Piacevoli anche le scoperte di Camara e Bove, che lui continua a gestire con calma e pazienza.

-Helsinki-

Hazard 6.5; Raitala 5.5, Tenho 4, Hoskonen 6 (Halme 5.5); Soiri 5.5 (Olusanya 5), Lingman 4.5 (Boujellab 6), Vanaanen 5.5, Hetemaj 5.5 (Arajuuri 5.5); Browne 5.5, Abubakari 5, Hostikka s.v. (Peltola 5). All: Koskela 5.5