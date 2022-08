Le PAGELLE di Roma-Shakhtar: Pellegrini è la luce, Zaniolo a ritmo campionato. Mourinho può sorridere

(K.Karimi – A.Papi) – I voti e le pagelle dei calciatori della Roma al termine dell’amichevole di questa sera vinta 5-0 sullo Shakhtar Donetsk:

-ROMA primo tempo-

RUI PATRICIO 6 – Minimo indispensabile per il portiere portoghese, che ha sempre la qualità migliore: infondere sicurezza alla sua retroguardia.

MANCINI 7 – Unico titolare della difesa nel primo tempo. Qualche buona chiusura e un gol in mischia che fa ben sperare, proprio come un anno fa contro il Raja Casablanca.

VINA 6,5 – Prosegue l’esperimento di vederlo braccetto aggiunto a sinistra. Si dimostra propositivo e aggressivo.

CELIK 6,5 – Qualità, quantità e una buona dose di spavalderia. Buona presentazione.

MATIC 8 – Come il numero di maglia che questa volta nessuno potrà togliergli. Mediano, regista, metodista e perno della squadra. Finalmente una pedina fondamentale in un ruolo decisivo.

PELLEGRINI 8 – Gol, assist, corsa, sacrificio e leadership. Chi più ne ha più ne metta. Anche da mezzala funziona alla grande.

SPINAZZOLA 7 – Qualche accelerazione ricorda da vicino il vero treno sinistro dell’Europeo. La condizione cresce, le qualità ci sono sempre state.

ZANIOLO 8 – Straripante quando parte, prezioso anche in pressing e pungente con il tiro da fuori (il palo ancora trema). Il suo gol è in pieno stile Bodø.

DYBALA 7 – Lampi di classe indescrivibile. Parla la stessa lingua tecnica degli altri tenori, anche in modo più forbito e questo sarà un vero plus per Mourinho. La condizione deve ancora crescere ma le basi sono ottime.

ABRAHAM 7 – Dialoga con i compagni in velocità, gioca di sponda, se serve anche spalle alla porta. Finalmente non è più solo ed isolato davanti, come lo scorso anno. In questa stagione avrà pane per i suoi denti e la speranza è che riesca ad azzannarlo.

-ROMA secondo tempo-

SVILAR 6 – Esordio all’Olimpico anche per il secondo portiere.

TRIPI S.V. – Utilizzato ancora da braccetto difensivo.

SMALLING 6 – Il solito tamponatore della difesa, sfiora anche il gol di testa.

IBANEZ 6 – Nulla da segnalare in un secondo tempo molto quieto.

KARSDORP 6,5 – Sulla fascia destra ci sarà una bella concorrenza. Lui sembra pronto e sempre affidabile.

BOVE 7,5 – Jolly assoluto, quando si sposta a centrocampo trova anche la gioia del gol. Altro che Frattesi.

CRISTANTE 6,5 – Prende il posto di Matic e si piazza davanti alla difesa. Tutto con la massima tranquillità e disinvoltura.

WIJNALDUM 6,5 – Giusto una sgambata per saggiare il terreno dell’Olimpico e ricevere un’altra dose di applausi e cori. Minuti utili per l’inizio del campionato.

EL SHAARAWY 8 – Ingresso pazzesco, ara il campo da sinistra a destra e confeziona due assist al bacio. Dodicesimo.

SHOMURODOV S.V. – Sarebbe già dovuto essere a Bologna.

FELIX S.V. – Si divora un gol clamoroso.

MOURINHO – Riprende da dove aveva lasciato. Grande dose di affetto dei tifosi, risposte incoraggianti dalla squadra e un clima che sembra foriero di successi. Di lavoro da fare, tattico e fisico, c’è n’è ancora molto ma con un altro paio di innesti questa rosa può diventare di suo pieno gradimento. Un grande sforzo dei Friedkin per competere ai massimi livelli.