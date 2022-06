Calciomercato Roma, Zaniolo in uscita: Milan e Juventus su di lui

Chiusa la stagione, ruba la scena il mercato. Secondo le informazioni del giornalista di Sky Sport Paolo Assogna, la Roma considererebbe Nicolò Zaniolo un giocatore in uscita e avrebbe deciso di metterlo sul mercato. La cessione del 22 giallorosso dovrebbe finanziare la campagna acquisti estiva del club, che sarà corposa. Le squadre principalmente interessate a Zaniolo sono Milan e Juventus, che avrebbero iniziato delle vere e proprie trattative. Entrambe, però, dovranno vendere prima di presentare un’offerta alla Roma per Zaniolo.

In questo momento della sua carriera, stando a quanto riferito, il classe ’99 non vorrebbe andare a giocare in Premier League, ma molto dipenderà anche dalle offerte che arriveranno a Trigoria. Ci sarebbe stato un approccio del Newcastle, per ora declinato.

