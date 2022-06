Calciomercato Roma: tutto fatto per Celik. Poco meno di 7 milioni al Lille più il 15% sulla futura rivendita

La Roma ha praticamente chiuso l’acquisto di Zeki Celik. Come scrive il sito del quotidiano, infatti, il club giallorosso ha raggiunto un accordo con il Lille dopo una lunga trattativa: il turco si trasferirà nella Capitale a titolo definitivo per poco meno 7 milioni di euro (più il 15% sulla futura rivendita). Al giocatore un ingaggio da 2 milioni a stagione più bonus, con il club che può contare sugli sgravi fiscali previsti dal decreto crescita. Nella trattativa anche Ebrima Darboe: il gambiano è pronto a volare in Francia per riabbracciare Paulo Fonseca. La Roma conta di far sbarcare Celik entro la fine della prossima settimana.

Come aggiunge il sito de “Il Messaggero”, il terzino turco si legherà ai giallorossi per i prossimi 5 anni. Arriverà a Roma la prossima settimana, prima del raduno del 5 luglio, e comincerà la preparazione con i giallorossi.

L’approdo di Darboe al Lille, come aggiunge l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, potrebbe potrebbe essere un’operazione a parte ed esclusa da quella di Celik. Il centrocampista gambiano potrebe trasferirsi alla corte di Fonseca in prestito con diritto di riscatto.

