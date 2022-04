SPINAZZOLA: “In alcuni momenti ho pensato che non sarei più tornato quello di prima. Ho pianto 3/4 volte”

Leonardo Spinazzola, giocatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione Supertele, il nuovo format condotto da Pierluigi Pardo. Tra i vari ospiti, vi era anche il suo procuratore, Davide Lippi, il quale ha commentato il recupero dall’infortunio. Queste le parole dell’esterno giallorosso ai microfoni della piattaforma di sport in streaming durante la presentazione del nuovo corso di Reset Group, agenzia che cura i suoi interessi: “Ho passato momenti in cui pensavo che non sarei tornato più veloce come prima o che non sarei riuscito a fare le cose di prima. Vedevo tutto buio e nero. Mia moglie è stata incredibile in questi 9 mesi, lei vedeva che non ero il vero io e per questo è stata dura”.

“Ho pianto 3/4 volte, soprattutto quando non riuscivo a fare delle cose, era come se fossi un toro e stessi dando le testate ad un muro di cemento che non andava giù. Spero che la Roma finisca bene la stagione e vinca le partite che rimangono. L’obiettivo è stare più in alto possibile in campionato e spero che giovedì contro il Bodo passiamo. Poi cercheremo di fare un grande finale di Conference”.

Fonte: Dazn