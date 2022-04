Spinazzola: controlli positivi per il giallorosso, in campo prima della fine del campionato

Controlli positivi per Leonardo Spinazzola: l’esterno giallorosso, ai box dagli Europei per l’infortunio al tendine d’Achille, è stato in Finlandia in questi giorni per sottoporsi ai test fisici.

I nuovi controlli, come aggiorna il sito sportivo, sono stati positivi e in linea con le aspettative. Al rientro a Roma Spinazzola continuerà il programma di recupero aumentando i carichi di lavoro. Il giallorosso potrebbe tornare in campo anche prima della fine del campionato.

Fonte: Gianlucadimarzio.com

Il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante aggiunge su Twitter che Spinazzola “tornerà a giocare una partita ufficiale prima della fine del campionato”.