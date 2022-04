SAMPDORIA-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Confermati gli undici del derby

Riparte il campionato dopo la sosta e anche la Roma è obbligata a ripartire. Per i giallorossi si apre un mese cruciale per gli ultimi obiettivi rimasti all’undici di Mourinho. Prima della Conference c’è un campionato in cui si insegue una qualificazione ad una coppa europea e una serie positiva da confermare. Dopo la bella vittoria nel derby con la Lazio la Roma, senza Zaniolo e Veretout, gioca in casa di una Samp alla ricerca di punti per la salvezza.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Sabiri, Caputo.

A disp.: Falcone, Ravaglia, Yoshida, Magnani, Augello, Vieira, Askildsen, Supryaga, Di Stefano, Quagliarella.

All. Giampaolo.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

A disp.: Fuzato, Boer, Kumbulla, Maitland-Niles, Viña, Diawara, Bove, Volpato, Felix, Shomurodov, Carles Perez, El Shaarawy.

All. Mourinho.

Arbitro: Manganiello. Assistenti: Bremses – Vecchi. IV uomo: Santoro. VAR: Nasca. AVAR: Costanzo.