Dopo la splendida cornice dell’Olimpico che ha accompagnato la rimonta della Romacontro la Salernitana in campionato, giovedì sera lo stadio registrerà il tutto esaurito in occasione della sfida europea contro il Bodø/Glimt: dopo il ko in Norvegia nell’andata dei quarti di finale di Conference League, la Roma è chiamata a ribaltare il risultato per accedere in semifinale.

Il club, oltre ad annunciare il sold out, dedica un messaggio ai tifosi su Twitter: “Grazie! Forza Roma!”.