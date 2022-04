NAPOLI-ROMA: la formazione UFFICIALE. Mkhitaryan in panchina, Zaniolo-Abraham in attacco

Nemmeno il tempo di digerire la vittoria con il Bodø/Glimt che la Roma è pronta a tornare in campo. I giallorossi sono attesi alle 19.00 allo Stadio Maradona in casa del Napoli di Spalletti (privo di Ospina in porta) nella sfida, fondamentale in chiave scudetto ed Europa, valida per la 33a giornata di campionato. Mourinho conferma il terzetto difensivo composto da Mancini, Smalling e Ibañez, così come Karsdorp e Zalewski sulle corsie, mentre concede un turno di riposo, almeno inizialmente, a Mkhitaryan. In attacco ancora dal 1′ la coppia Zaniolo-Abraham.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI: Meret; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Insigne, Osimhen.

A disp.: Idasiak, Marfella, Juan Jesus, Ghoulam, Malcuit, Demme, Elmas, Mertens, Zielinski, Ounas, Petagna, Politano.

All.: Spalletti.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham.

A disp.: Fuzato, Boer, Kumbulla, Maitland-Niles, Viña, Veretout, Diawara, Bove, Carles Perez, Mkhitaryan, El Shaarawy, Felix, Shomurodov.

All.: Mourinho.

Arbitro: Di Bello. Assistenti: Meli – Valeriani. IV uomo: Sozza. VAR: Di Paolo. AVAR:Ranghetti.