Vitesse-Roma, MOURINHO: “Squadra pragmatica, ma nel primo tempo abbiamo rischiato troppo”

Le parole di mister José Mourinho a Sky Sport, al termine del match vinto dalla Roma per 1-0 sul Vitesse:

Gara su un campo difficile, ma alla fine l’avete controllata.

“L’abbiamo controllata nel secondo tempo, ma nel primo no. Non abbiamo giocato bene all’inizio, siamo stati anche fortunati. Il Vitesse non meritava di andare in svantaggio in quel momento, abbiamo fatto poco o nulla per segnare. Era molto difficile in quelle condizioni creare e fare possesso palla. Nel secondo tempo abbiamo controllato meglio, ma è stata dura”.

Mkhitaryan meglio di Oliveira come regista?

“Quando non hai un regista vero e difficile e vanno provate diverse dinamiche. Nel primo tempo Sergio e Veretout hanno fatto fatica, non c’è stata possibilità di fare possesso palla. Non voglio dire che Cristante abbia fatto meglio di Veretout, ma nel primo tempo sbagliavamo la pressione, eravamo disconnessi e anche la posizione di Abraham era poco adatta. Maitland-Niles anche non ha avuto l’arroganza di pressare alto, meglio Karsdorp quando è entrato. Nella ripresa non ho mai pensato potessimo prendere gol, nel primo tempo sì. Sarei stato felice di andare a riposo sullo 0-0”.

La Roma sta costruendo qualcosa di concreto?

“E’ dal primo giorno che stiamo provando a costruire qualcosa. Oggi siamo più consapevoli e completi, solo Spinazzola è indisponibile. Contro l’Udinese mancheranno Mkhitaryan e Kumbulla, al ritorno invece Mancini e Oliveira. Ma abbiamo stavolta più scelte per sostituirli. La squadra oggi è più pragmatica, capisce meglio le situazioni. Abbiamo perso quell’essere troppo semplici. Nelle difficoltà reagiamo bene”.